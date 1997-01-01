Панченко Елена Анатольевна

Область научных интересов: кардиогенетика; метаболический синдром.
Цель как специалиста: Научный и карьерный рост. Освоение смежных специальностей (функциональная диагностика, кардиореанимация, кардиоэндокринология, кардиогенетика)
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, лечебный факультет, диплом с отличием, 1997 г. окончания
Клиническая ординатура по терапии, ВГМУ, кафедра терапии ФПК, 1997 - 1999 гг.
Аспирантура (заочно), специальность - терапия, ВГМУ, кафедра терапии ФПК, с 2009 г. по настоящее время
Курсы повышения квалификации
СЦ кардиология, кафедра терапии ФПК, ВГМУ, 2002, 2008 гг.
Участие в ассоциациях
Член президиума Приморской кардиологической ассоциации (филиал ВНОК)
Член ассоциаций по артериальной гипертензии, липидологии
Опыт работы
Врач-кардиолог, ГКБ №1, по совместительству с 1998 г, с 1999 г. постоянно
Врач-кардиолог поликлиники, Поликлиника ГУФСИН, , с 2010 г.
Клиника доказательной медицины, с 2011 по настоящее время
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