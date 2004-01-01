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Пестрикова Татьяна Леонидовна
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Пестрикова Татьяна Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 2004 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 2006 г.
  • Профессиональная переподготовка "Ультразвуковая диагностика", ВГМУ, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Ультразвуковая диагностика», 2015 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Допплерография сосудов», 2014 г.
  • ФГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации ФМБА" г.Москва, ПК "Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва

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