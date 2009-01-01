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Матвеева (Петрова) Юлия Александровна
6.3
1
Матвеева (Петрова) Юлия Александровна
Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2009 г
Профессиональная переподготовка в 2011 по специальности терапевтическая стоматология
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Медис
ул. Днепровская, 36
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
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