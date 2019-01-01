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Петухов Антон Олегович
6.0
0
Петухов Антон Олегович
Педиатр
Стаж 2 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет. Педиатрия, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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