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  3. Плетнева Елена Васильевна
Плетнева Елена Васильевна
6.0
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Плетнева Елена Васильевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1982 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
ул. Вострецова, 4
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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