Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Плетнева Елена Васильевна
6.0
0
Плетнева Елена Васильевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1982 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
ул. Вострецова, 4
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Задорожная
Ирина Николаевна
УЗИ-специалист
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
7.2
5
Записаться
Николаенко
Светлана Анатольевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
8.9
16
Записаться
Зиганшин
Дмитрий Валерьевич
УЗИ-специалист
,
Травматолог-ортопед
9.0
17
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...