Починков Сергей Васильевич
Стаж 21 год
Владеет всеми видами протезирования, включая технологию PROCERA (Швеция). Занимается научной работой в области стоматологического протезирования, имеет апробированные и подтвержденные рационализаторские предложения.
В настоящее время специализируется протезированием на имплантантах системы Nobel Biocare (американо-шведская).
В настоящее время специализируется протезированием на имплантантах системы Nobel Biocare (американо-шведская).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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