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Поддубная Галина Ивановна
6.3
6
Поддубная Галина Ивановна
Акушер-гинеколог
,
Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №1
ул. Завойко, 8
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
6 отзывов
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