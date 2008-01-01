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Подлас Ирина Ивановна
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Подлас Ирина Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1980 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Неврология", 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-невролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 53
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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