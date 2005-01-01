Подольская Светлана Султановна
Стаж 8 лет
Проводит уходовые процедуры по лицу и телу, чистки, пилинги, мезотерапия лица и тела,мезотерапия волосистой части голвы, биоревитализация, контурная пластика,ботулинотерапия, плазмолифтинг. Осуществляет аппаратную косметологию, в том числе фотоомоложение, лечение гемангиом. Удаление сосудистых звездочек, лечение купероза
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Косметолог
По запросу
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