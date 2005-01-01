Подольская Светлана Султановна

Владивостокский Государственный медицинский университет, лечебный факультет. Врач по специальности лечебное дело, 2005-2011 гг

Интернатура по терапии на кафедре терапии ФПК и ППС, на базе ГКБ №1, 2011-2012 гг

Первичная переподготовка по специальности ультразвуковая диагностика, 2012 г