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  3. Покотилова Наталья Владимировна
Покотилова Наталья Владимировна
5.8
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Покотилова Наталья Владимировна

Уролог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1985 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Судовая медицина", 1986 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Урология", ТГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Меридиан здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Прапорщика Комарова, 13
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
1 отзыв

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