Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Покотилова Наталья Владимировна
5.8
1
Покотилова Наталья Владимировна
Уролог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1985 г. окончания
Интернатура по специальности "Судовая медицина", 1986 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Урология", ТГМУ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Меридиан здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Прапорщика Комарова, 13
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Галкина
Людмила Дмитриевна
Уролог
6.0
0
Записаться
Сиунов
Богдан Юрьевич
Уролог
6.3
2
Записаться
Степанов
Руслан Сергеевич
УЗИ-специалист
,
Уролог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...