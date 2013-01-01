  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Покровская Марина Анатольевна
Покровская Марина Анатольевна
6.0
0

Покровская Марина Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Хабаровское медицинское училище, 1981г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Лабораторная диагностика, Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Медицинская сестра (брат)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи