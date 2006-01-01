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  3. Пологойко Галина Петровна
Пологойко Галина Петровна
6.5
2

Пологойко Галина Петровна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог, Главный врач
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, лечебное дело, 2006 г
  • СЗАГС " Государственное муниципальное управление", 2012 г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ)
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Next Generation Clinic
Владивосток, ул. Алеутская, 45
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Репродуктолог (ЭКО)
По запросу
2 отзыва

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