Пологойко Галина Петровна
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Владение всеми методами вспомогательных репродуктивных технологий. Автор более 15 статей по акушерству, эндокринологической гинекологии и репродукции человека, опубликованных в рецензируемых научных журналах
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Алеутская, 45
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Репродуктолог (ЭКО)
По запросу
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