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Полукаров Иван Валерьевич
6.3
1
Полукаров Иван Валерьевич
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
Доступна онлайн запись
ул. Кирова, 95
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Акушер-гинеколог
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1 отзыв
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