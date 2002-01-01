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  3. Попирайко Валерия Сергеевна
Попирайко Валерия Сергеевна
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Попирайко Валерия Сергеевна

УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, специальность «Лечебное дело», 2002 г. окончания
  • Клиническая интернатура по специальности «Хирургия» на кафедре общей хирургии ВГМУ, 2002 — 2003 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ПП «Урология» Владивостокский государственный медицинский университет, 2006 г.
  • ПП «Ультразвуковая диагностика» Владивостокский государственный медицинский университет, 2010 г.
  • ОУ «Избранные вопросы урологии» Тихоокеанский государственный медицинский университет, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медицинский Центр Эндохирургии и Литотрипсии
ул. Русская, 57
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
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