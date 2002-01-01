Попирайко Валерия Сергеевна
Стаж 17 лет
1. Оперативные вмешательства:
• дистанционная литотрипсия (камни почек и мочеточников);
• лазерная контактная литотрипсия (камни почек, мочеточников, мочевого пузыря);
• трансуретральная резекция аденомы простаты, образований мочевого пузыря;
• лазерная трансуретральная резекция аденомы простаты, образований мочевого пузыря;
• лазерное трансуретральное рассечение стриктур мочеиспускательного канала и мочеточника.
2. Диагностика и лечение заболеваний мочевыделительной и мужской половой системы:
• инфекции почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов, инфекции, передающиеся половым путем (пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит, орхит, эпидидимит, баланопостит);
• мочекаменная болезнь;
• аденома простаты
• дистанционная литотрипсия (камни почек и мочеточников);
• лазерная контактная литотрипсия (камни почек, мочеточников, мочевого пузыря);
• трансуретральная резекция аденомы простаты, образований мочевого пузыря;
• лазерная трансуретральная резекция аденомы простаты, образований мочевого пузыря;
• лазерное трансуретральное рассечение стриктур мочеиспускательного канала и мочеточника.
2. Диагностика и лечение заболеваний мочевыделительной и мужской половой системы:
• инфекции почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов, инфекции, передающиеся половым путем (пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит, орхит, эпидидимит, баланопостит);
• мочекаменная болезнь;
• аденома простаты
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