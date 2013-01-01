Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Попков Станислав Юрьевич
6.0
0
Попков Станислав Юрьевич
Врач скорой медицинской помощи
Стаж не указан
Оказывает экстренную помощь в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ТГМУ, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Хирургия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Фальк
ул. Запорожская, 77
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Мосяков
Михаил Викторович
Врач скорой медицинской помощи
5.7
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...