  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Попков Станислав Юрьевич
Попков Станислав Юрьевич
6.0
0

Попков Станислав Юрьевич

Врач скорой медицинской помощи
Стаж не указан
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Хирургия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Фальк
ул. Запорожская, 77
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи