Приходько Андрей Михайлович
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Врач пластический хирург. Операции по коррекции тела, лица, молочных желез- пластика живота, увеличение, подтяжка, уменьшение груди, блефоропластика, пластика восточных век, ринопластика, пластика ушных раковин, увеличение голеней, ягодиц с помощью имплантов и собственным жиром.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Калинина, 33
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Пластический хирург
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