Пуга Дмитрий Петрович
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Владеет всеми методами оперативной гинекологии, эндовидеохирургии, неотложной хирургии, а также интимной хирургии (гименопластика-восстановление девственности, пластика половых губ и влагалища, хирургическая дефлорация, хирургическое обнажение клитора, лечение недержания мочи у женщин, прерывание беременности и др); диагностическими методиками: видеокольпоскопия, гистеросальпингография, раздельное диагностическое выскабливание слизистой полости матки и цервикального канала, аспирация эндометрия.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-хирург
По запросу
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Загрузка комментариев...