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Рада Иван Анатольевич
7.2
5

Рада Иван Анатольевич

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Лекарь
Доступна онлайн запись
ул. Карла Либкнехта, 10А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
5 отзывов

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