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Ракитова Анастасия Витальевна
6.0
0
Ракитова Анастасия Витальевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ТГМУ, Лечебный факультет, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
0 отзывов
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