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Раздай-Бедина Татьяна Владимировна
5.7
2
Раздай-Бедина Татьяна Владимировна
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл Мануальная терапия, 2012 г.
Тематическое усовершенствование Неврология, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Консультация детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
2 отзыва
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