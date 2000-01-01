Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ржевская Наталья Васильевна
6.0
0
Ржевская Наталья Васильевна
Хирург
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Самарский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1997 г. окончания
Интернатура по специальности "Хирургия", 2000 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Партизанский, 33А
Первичный приём взрослых
Хирург
2000 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1500 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Егупов
Владимир Александрович
Хирург
,
Эндоскопист
7.2
13
Записаться
Букарев
Александр Владимирович
Хирург
6.6
9
Записаться
Семенов
Олег Анатольевич
Онколог
,
Пластический хирург
,
Хирург
6.2
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...