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Родичева Феруза Рамзитдиновна
6.0
0
Родичева Феруза Рамзитдиновна
Стаж 43 года
Старшая медицинская сестра
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
Приём не ведётся
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