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  3. Рожкова Татьяна Викторовна
Рожкова Татьяна Викторовна
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Рожкова Татьяна Викторовна

Эндоскопист, Рентгенолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Приморская, 6
Первичный приём детей
Эндоскопист
По запросу
Рентгенолог
По запросу
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