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Романчук Мария Владимировна
6.3
1
Романчук Мария Владимировна
Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет Лечебный 1997
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Челюстно-лицевая хирургия", 2012 г.
Сертификат "Пластическая хирургия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/4
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
1 отзыв
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