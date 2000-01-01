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Романюха Илья Владимирович
6.0
0
Романюха Илья Владимирович
Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Светланская, 38/40
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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