Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Росляк Наталья Александровна
6.6
2
Росляк Наталья Александровна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Святая Мария
Владивосток, ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Романова
Инна Михайловна
Акушер-гинеколог
,
Врач ультразвуковой диагностики
6.6
2
Записаться
Краснопеева
Юлия Владимировна
Акушер-гинеколог
10
17
Записаться
Кузора
Наталья Анатольевна
Акушер-гинеколог
6.3
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...