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  3. Руденок Татьяна Александровна
Руденок Татьяна Александровна
6.0
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Руденок Татьяна Александровна

Зубной врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", 1999 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, ул. Морозова, 7
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
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