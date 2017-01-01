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  3. Рукавишникова Ольга Александровна
Рукавишникова Ольга Александровна
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Рукавишникова Ольга Александровна

Педиатр, Врач вакцинопрофилактики
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2017 г, педиатрия
  • Первичная аккредитация: ТГМУ, 2017 г, Педиатрия, врач педиатр участковый
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

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