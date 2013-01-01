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Румянцев Илья Михайлович
6.6
1
Румянцев Илья Михайлович
Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет, Педиатрический факультет, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
ул. Ильичева, 4
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
1 отзыв
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