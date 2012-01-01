Русинова Елена Николаевна
Стаж 8 лет
Ботулинотерапия. Контурная пластика, биоревитализация, нитевой лифтинг, мезотерапия. Пилинги, чистки плазмалифтинг, комплексное лечение угревой болезни. Лазерное омоложение на HarmonyXL Pro, Fotona ( в том числе интимное омоложение), использует радиохирургический метод удаления новообразований кожи
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Загрузка комментариев...