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Самохвалова Мария Сергеевна
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Самохвалова Мария Сергеевна
Ревматолог
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
Сибирский государственный медицинский университет. Лечебное дело. г. Томск
Сибирский государственный медицинский университет. Врач ревматолог. г. Томск
Сертификат об окончании курса "Амбулаторная ревматология. Базовый уровень"
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Ревматолог
2500 р
0 отзывов
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