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  3. Самохвалова Мария Сергеевна
Самохвалова Мария Сергеевна
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Самохвалова Мария Сергеевна

Ревматолог
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • Сибирский государственный медицинский университет. Лечебное дело. г. Томск
  • Сибирский государственный медицинский университет. Врач ревматолог. г. Томск
  • Сертификат об окончании курса "Амбулаторная ревматология. Базовый уровень"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Ревматолог
2500 р
0 отзывов

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