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Савченко Александр Владимирович
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Савченко Александр Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ
  • Ординатура по травматологии ортопедии и ВМХ, 2000-2002 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Ежемесячные конференции по травматологии при кафедре по травматологии
  • Международные конференции при ТГМУ и ДВФУ
Опыт работы
  • Врач травматолог-ортопед в КГБУЗ ВКБ №2, с 2000 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Григоренко
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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