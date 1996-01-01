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  3. Савченко Наталья Валентиновна
Савченко Наталья Валентиновна
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Савченко Наталья Валентиновна

Гинеколог
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1996 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", ВГМИ, 1998 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", ВГМУ, 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Меридиан здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Прапорщика Комарова, 13
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
7 отзывов

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