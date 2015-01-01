Савенкова Мария Александровна

За время обучения в ординатуре преподавала на кафедре детской стоматологии в Новосибирском государственном медицинском университете, проходила практику в детской больнице скорой медицинской помощи, прошла дополнительное обучение по реставрации молочных зубов, по работе с трудными детьми, по лечению пульпитов в молочном прикусе, имеет опыт лечения зубов под наркозом