Савенкова Мария Александровна
Стаж 3 года
Принимает детей
За время обучения в ординатуре преподавала на кафедре детской стоматологии в Новосибирском государственном медицинском университете, проходила практику в детской больнице скорой медицинской помощи, прошла дополнительное обучение по реставрации молочных зубов, по работе с трудными детьми, по лечению пульпитов в молочном прикусе, имеет опыт лечения зубов под наркозом
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