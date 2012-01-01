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  3. Савинов Аркадий Александрович
Савинов Аркадий Александрович
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Савинов Аркадий Александрович

Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2012 г. окончания
  • Ординатура, ТГМУ, 2012-2014 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-невролог, Владивостокская поликлиника №9, 2014-2015 гг.
  • Врач-невролог, Поликлиника Отделенческой клинической больницы на ст. Владивосток, с 2015 г. по настоящее время
  • Врач-невролог, ВКБ №1, с 2014 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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