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Савинов Аркадий Александрович
5.7
1
Савинов Аркадий Александрович
Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2012 г. окончания
Ординатура, ТГМУ, 2012-2014 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-невролог, Владивостокская поликлиника №9, 2014-2015 гг.
Врач-невролог, Поликлиника Отделенческой клинической больницы на ст. Владивосток, с 2015 г. по настоящее время
Врач-невролог, ВКБ №1, с 2014 г. по настоящее время
Врач-невролог, МЦ George, с 2016 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
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