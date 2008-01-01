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  3. Щербаков Максим Александрович
Щербаков Максим Александрович
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Щербаков Максим Александрович

Психиатр-нарколог, Главный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2008 г. окончания
  • Профессиональная переподготовка по специальности: Психиатрия-наркология, ВГМУ, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПК по специальности: Психиатрия, ТГМУ, 2014 г.
  • ПК по специальности: Организация здравоохранения и общественное здоровье, ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Океан
ул. Садгородская, 21
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