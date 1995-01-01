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Щербакова Наталья Вадимовна
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Щербакова Наталья Вадимовна
УЗИ-специалист
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, «Лечебное дело», 1987 г. окончания
Интернатура «Терапия» в Железнодорожной больнице г. Владивостока, 1987-1988 гг.
Интернатура «Функциональная диагностика» в 24 ИМС ТОФ, 1995 г.
ПП-I ВГМУ, «Ультразвуковая диагностика», 2010 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края, СЦ «Ультразвуковая диагностика», 2014 г.
ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, ПК «Функциональная диагностика», 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач ультразвуковой диагностики, Военно-морской клинический госпиталь ТОФ
Врач ультразвуковой и функциональной диагностики, МЦ "Диамед"
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Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 63
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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