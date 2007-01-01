Семенцов Игорь Валерьевич

Челюстно-лицевой хирург. Проводит лечение больных с травматическими повреждениями челюстно-лицевой области, последствиями травм, костными и мягкотканными дефектами челюстно-лицевой области. Проводит лечение больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстей, хроническими остеомиелитами, одонтогенными кистами. Проводит лечение больных с одонтогенными заболеваниями околоносовых пазух, в том числе с применением эндовидеохирургической техники.

Пародонтолог. Проводит лечение больных с воспалительными и не воспалительными заболеваниями пародонта, в том числе больных с поражением пародонта на фоне дефицитов витаминов и микроэлементов, а также возрастных изменений.