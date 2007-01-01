Семенцов Игорь Валерьевич
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
Челюстно-лицевой хирург. Проводит лечение больных с травматическими повреждениями челюстно-лицевой области, последствиями травм, костными и мягкотканными дефектами челюстно-лицевой области. Проводит лечение больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстей, хроническими остеомиелитами, одонтогенными кистами. Проводит лечение больных с одонтогенными заболеваниями околоносовых пазух, в том числе с применением эндовидеохирургической техники.
Пародонтолог. Проводит лечение больных с воспалительными и не воспалительными заболеваниями пародонта, в том числе больных с поражением пародонта на фоне дефицитов витаминов и микроэлементов, а также возрастных изменений.
Пародонтолог. Проводит лечение больных с воспалительными и не воспалительными заболеваниями пародонта, в том числе больных с поражением пародонта на фоне дефицитов витаминов и микроэлементов, а также возрастных изменений.
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Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
Бесплатно
Стоматолог-пародонтолог
4000 р
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