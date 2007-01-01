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  3. Семенцов Игорь Валерьевич
Семенцов Игорь Валерьевич
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Семенцов Игорь Валерьевич

Стоматолог-пародонтолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (г.Санкт-Петербург), Лечебное дело, 2007 г.
  • Интернатура по хирургии, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (г.Санкт-Петербург), 2007 - 2008 гг.
  • Адъюнктура (аспирантура) при кафедре челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (г.Санкт-Петербург), 2009 - 2012 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Пластика мягких тканей в зоне имплантантов», 2013 г.
  • Повышение квалификации «Летняя школа гормональной терапии», 2017 г.
  • Повышение квалификации «Подготовка лекторов по системе имплантов Ankylos», 2018 г.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник мероприятий по ЧЛХ, хирургической стоматологии, дентальной имплантологии и пародонтологии, в том числе выступает в качестве лектора. Автор научных статей.
Опыт работы
  • Старший ординатор хирургического отделения, челюстно-лицевой хирург, Военно-морской госпиталь г. Балтийск, 2008 - 2009 гг.
  • Старший ординатор хирургического отделения клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, челюстно-лицевой хирург, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (г.Санкт-Петербург), 2012 - 2013 гг.
  • Старший ординатор отделения челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, челюстно-лицевой хирург, Военно-морской госпиталь г. Владивостока, с 2013 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Дентал Эффект
пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
Бесплатно
Стоматолог-пародонтолог
4000 р
17 отзывов

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