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  3. Семенихин Андрей Анатольевич
Семенихин Андрей Анатольевич
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Семенихин Андрей Анатольевич

Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач по рентгенэдоваскулярной диагностике и лечению, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57А стр. 1
Первичный приём взрослых
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
По запросу
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