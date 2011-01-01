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Семенихин Андрей Анатольевич
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Семенихин Андрей Анатольевич
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач по рентгенэдоваскулярной диагностике и лечению, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57А стр. 1
Первичный приём взрослых
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
По запросу
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