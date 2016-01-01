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Семенова Наталья Михайловна
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Семенова Наталья Михайловна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ по специальности «Педиатрия», 1987 г. окончания
  • ВГМУ по специальности «Дерматовенерология», 2003 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности «Косметология», 2016 г.
  • Сертификат по специальности «Дерматовенерология», 2016 г.
  • РУДН по специальности «Дерматовенерология», 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Международная Академия Здоровья
ул. Алеутская, 12Б
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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