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Семенова Наталья Михайловна
6.0
0
Семенова Наталья Михайловна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
Стаж 16 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМИ по специальности «Педиатрия», 1987 г. окончания
ВГМУ по специальности «Дерматовенерология», 2003 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности «Косметология», 2016 г.
Сертификат по специальности «Дерматовенерология», 2016 г.
РУДН по специальности «Дерматовенерология», 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Международная Академия Здоровья
ул. Алеутская, 12Б
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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