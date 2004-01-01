Середа Александр Леонидович

Врач функциональной диагностики, физиотерапевт, специалист в области биорезонанса, биоинформационных технологий и стоунтерапии. Проводит консультации по экологии жизни человека с использованием метода вегетативно-резонансного теста (ВРТ), а также исследования по влиянию биоинформационных технологий и лито-комплексного подхода в концепции проблем здоровья человека. Многолетний опыт применения метода биолокации. Также принимает участие в разработке альтернативных оздоровительных методов.