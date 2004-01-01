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Середа Александр Леонидович
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Середа Александр Леонидович

Врач функциональной диагностики
Стаж 16 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Лечебной дело, 1982 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Физиотерапия", 2004 - 2005 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Директор, ООО Метрон - Центр здоровья и стоунтерапии, с 2004 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Метрон
ул. Жигура, 26
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
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