Середа Евгений Александрович
Стаж 6 лет
Принимает детей
Клинический психолог, специалист в области биорезонанса, биоинформационных технологий и стоунтерапии. Проводит консультации по экологии жизни человека с использованием метода вегетативно-резонансного теста (ВРТ), метода нелинейной диагностики (NLS), а также исследования по влиянию биоинформационных технологий и лито-комплексного подхода в концепции проблем здоровья человека. Владеет методом биолокации. Также принимает участие в разработке альтернативных оздоровительных методов, проводит консультации по возможностям саморегуляции организма.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Жигура, 26
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Первичный приём детей
Клинический психолог
По запросу
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