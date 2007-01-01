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Середа Евгений Александрович
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Середа Евгений Александрович

Клинический психолог
Стаж 6 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, клиническая психология, 2007-2012 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заместитель директора, ООО Метрон - Центр здоровья и стоунтерапии, с 2013 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Метрон
ул. Жигура, 26
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Первичный приём детей
Клинический психолог
По запросу
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