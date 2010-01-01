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  3. Середа Ольга Андреевна
Середа Ольга Андреевна
6.6
2

Середа Ольга Андреевна

Педиатр
Стаж 10 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2010 г
  • Клинической интернатуры, 2011 г
Курсы повышения квалификации
  • ПК «Педиатрия», 2015 год, ГБОУ ВПО ТГМУ.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва

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