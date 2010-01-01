Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Середа Ольга Андреевна
6.6
2
Середа Ольга Андреевна
Педиатр
Стаж 10 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2010 г
Клинической интернатуры, 2011 г
Курсы повышения квалификации
ПК «Педиатрия», 2015 год, ГБОУ ВПО ТГМУ.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Суханова
Тамара Геннадьевна
Педиатр
6.3
1
Записаться
Гергерт
Анна Валерьевна
Педиатр
,
Главный врач
8.4
5
Записаться
Белоконь
Елена Владимировна
Педиатр
6.3
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...