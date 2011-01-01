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Шацкова Тамара Михайловна
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Шацкова Тамара Михайловна

Кардиолог
Стаж 43 года
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Кардиология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
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