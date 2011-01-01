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  3. Шалганова Любовь Ильинична
Шалганова Любовь Ильинична
6.0
0

Шалганова Любовь Ильинична

Терапевт
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1981 окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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