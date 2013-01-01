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Шамрин Сергей Владимирович
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Шамрин Сергей Владимирович

Массажист
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Меридиан здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Прапорщика Комарова, 13
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
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