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Шаповалова Анна Сергеевна
7.4
6
Шаповалова Анна Сергеевна
Репродуктолог (ЭКО)
,
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член Российской Ассоциации Гинекологов-Эндокринологов
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника на Комарова
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
6 отзывов
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