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  3. Шаповалова Анна Сергеевна
Шаповалова Анна Сергеевна
7.4
6

Шаповалова Анна Сергеевна

Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Российской Ассоциации Гинекологов-Эндокринологов
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника на Комарова
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
6 отзывов

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