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  3. Шевчук Ирина Владимировна
Шевчук Ирина Владимировна
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Шевчук Ирина Владимировна

Косметик-эстетист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Ватутинское медицинское училище, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело в косметологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Гелениум
пр-т Океанский, 101а
Консультация взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
0 отзывов

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