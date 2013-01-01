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Шейкина Наталья Анатольевна
6.0
0
Шейкина Наталья Анатольевна
Физиотерапевт
Стаж 36 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Физиотерапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Пушкинская, 55
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
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