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Ширин Александр Сергеевич
7.8
11
Ширин Александр Сергеевич
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
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Информация о враче
Образование
Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология"
Специализация по ультразвуковой диагностике
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
АСмед Клиника
ул. Русская, 41В
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
11 отзывов
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