  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ширин Александр Сергеевич
Ширин Александр Сергеевич
7.8
11

Ширин Александр Сергеевич

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология"
  • Специализация по ультразвуковой диагностике
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
АСмед Клиника
ул. Русская, 41В
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
11 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи